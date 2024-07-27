Bayern Münih'ten Tah için yeni teklif!

Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 1 yıl sözleşmesi kalan Jonathan Tah için yeni bir teklif yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:36
Bayern Münih'ten Tah için yeni teklif!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, stoper takviyesi için kollarını sıvadı.

Kicker'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 1 yıl sözleşmesi kalan Jonathan Tah için 20+5 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

YENİ SÖZLEŞMEYE RET

Bayern'e transfer olmak isteyen 28 yaşındaki stoper, Alman ekibinin sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi.

Alman devine gitmeyi kafasına koyan Jonathan Tahü kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Bayer'de toplamda 353 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.


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