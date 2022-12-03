UltrAslan'dan Katar'a 'taraftar' desteği
Katar Futbol Federasyonu, ülkede henüz olmayan 'taraftar kültürü'nü oluşturmak için Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan danışmanlık hizmeti aldı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda en çok dikkat çeken görüntülerinden biri, ev sahibi Katar Milli Takımı'nın oynadığı maçlarda büyük coşkuyla tezahürat yapan ve blok halinde hareket eden binlerce bordo tişörtlü taraftar olmuştu. New York Times gazetesi bu taraftarlar hakkında son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Organizasyonun en mükemmel şekilde gerçekleşmesi için hiçbir masraftan kaçınmayan Katar Futbol Federasyonu, ülkede henüz olmayan 'taraftar kültürü'nü oluşturmak için Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan danışmanlık hizmeti aldı.
ÇALIŞMALAR NİSAN AYINDA BAŞLADI
İlk etapta geçtiğimiz nisan ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nejmeh Kulübü'nün tribün grubu ve üniversite öğrencileriyle temasa geçen Katar Futbol Federasyonu, ayrıca UltrAslan'dan da 2 kişiyle görüştü.
Karşılıklı anlaşma sağlanmasının ardından Beyrutlu UltrAslan'lar, grubun İstanbul'da yaşayan liderlerine durumu bildirdi. Daha sonra Beyrut ve İstanbul'dan Katar'a giden UltrAslan üyesi 5 kişi, 'danışman' olarak çalışmalara başladı. UltrAslanlar, aralarında Mısır, Suriye, Cezayir, Lübnan'dan gelen gençlerin de bulunduğu bin 500 kişilik gruba 'tribünde nasıl tezahürat yapılır' dersleri verdi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- CHP 'vizyon' belgesini açıklıyor
- ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’
- İşte yeni vizyon kadrosu
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Motorine dev zam!
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'