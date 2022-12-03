UltrAslan'dan Katar'a 'taraftar' desteği

03 Aralık 2022 Cumartesi, 16:48

2022 FIFA Dünya Kupası'nda en çok dikkat çeken görüntülerinden biri, ev sahibi Katar Milli Takımı'nın oynadığı maçlarda büyük coşkuyla tezahürat yapan ve blok halinde hareket eden binlerce bordo tişörtlü taraftar olmuştu. New York Times gazetesi bu taraftarlar hakkında son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Organizasyonun en mükemmel şekilde gerçekleşmesi için hiçbir masraftan kaçınmayan Katar Futbol Federasyonu, ülkede henüz olmayan 'taraftar kültürü'nü oluşturmak için Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan danışmanlık hizmeti aldı.

ÇALIŞMALAR NİSAN AYINDA BAŞLADI

İlk etapta geçtiğimiz nisan ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Nejmeh Kulübü'nün tribün grubu ve üniversite öğrencileriyle temasa geçen Katar Futbol Federasyonu, ayrıca UltrAslan'dan da 2 kişiyle görüştü.

Karşılıklı anlaşma sağlanmasının ardından Beyrutlu UltrAslan'lar, grubun İstanbul'da yaşayan liderlerine durumu bildirdi. Daha sonra Beyrut ve İstanbul'dan Katar'a giden UltrAslan üyesi 5 kişi, 'danışman' olarak çalışmalara başladı. UltrAslanlar, aralarında Mısır, Suriye, Cezayir, Lübnan'dan gelen gençlerin de bulunduğu bin 500 kişilik gruba 'tribünde nasıl tezahürat yapılır' dersleri verdi.