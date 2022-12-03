Kayserispor'da Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci (31) sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Kayserispor’un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.
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