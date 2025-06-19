Uludağ’da koşmak için son 30 gün!

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla bu sene 8’incisi düzenlenecek olan Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak. Marmara Bölgesi’nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. Bölgeye özgü nadir bitki türlerinin arasında binlerde sporcunun yer alacağı Uludağ Premium Ultra Trail kıyasıya mücadelelere sahne olacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu unvanı bulunan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak.





Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Uludağ Premium isim sponsorluğundaki yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Doca Textile Tech ana sponsorluğunda Almira Hotel, Garmin, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Swissotel Uludağ Bursa, Yankı Yemek&Catering co-sponsorluğunda koşulacak.





YARIŞ GÜZERGAHLARI

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

KATEGORİLER

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (20 Temmuz 1985 – 19 Temmuz 2007)

Erkek / Kadın 40+ (20 Temmuz 1975 – 19 Temmuz 1985)

Erkek / Kadın 50+ (20 Temmuz 1965 – 19 Temmuz 1975)

Erkek / Kadın 60+ (19 Temmuz 1965 ve öncesi doğumlular)