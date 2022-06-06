Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 9 karşılaşma ile başladı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta, 4 grupta oynanan 9 karşılaşma ile başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 2'nci Grupta Portekiz, sahasında İsviçre'yi 4-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), William Carvalho ve Joao Cancelo kaydetti. Yunanistan'ın C Ligi 2'nci Grupta Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, attığı gol ile ülkesine galibiyeti getirdi. Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;
A Ligi Grup 2
21.45 Portekiz - İsviçre: 4-0
21.45 Çekya - İspanya: 2-2
B Ligi Grup 4
21.45 İsveç - Norveç: 1-2
21.45 Sırbistan - Slovenya: 4-1
C Ligi Grup 2
Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda: 0-0
Kosova - Yunanistan: 0-1
C Ligi Grup 4
Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2
Bulgaristan - Gürcistan: 2-5
D Ligi Grup 2
San Marino - Malta: 0-2
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