Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 9 karşılaşma ile başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:02

UEFA Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 2'nci Grupta Portekiz, sahasında İsviçre'yi 4-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), William Carvalho ve Joao Cancelo kaydetti. Yunanistan'ın C Ligi 2'nci Grupta Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, attığı gol ile ülkesine galibiyeti getirdi. Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2

21.45 Portekiz - İsviçre: 4-0

21.45 Çekya - İspanya: 2-2

B Ligi Grup 4

21.45 İsveç - Norveç: 1-2

21.45 Sırbistan - Slovenya: 4-1

C Ligi Grup 2

Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda: 0-0

Kosova - Yunanistan: 0-1

C Ligi Grup 4

Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2

Bulgaristan - Gürcistan: 2-5

D Ligi Grup 2

San Marino - Malta: 0-2