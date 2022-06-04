Uluslar Ligi'nde Macaristan İngiltere'yi 1-0 yendi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 22:13

UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere, Macaristan'a konuk oldu. 2022 Dünya Kupası'na hazırlık mahiyetindeki maçtan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Zsolt Nagy, Chelsea'li Reece James'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Dominik Szoboszlai, 66. dakikada beyaz noktadan kullandığı atışta ağları havalandırdı ve Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi.

Kalan 9 dakikada iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Macaristan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere bir sonraki maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek. Macaristan ise İtalya ile kozlarını paylaşacak.

60 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Macaristan, İngiltere'yi sahadan puansız gönderirken; rakibi karşısında 60 yıl sonra galip geldi. Ev sahibi ekip, Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'ndaki 2-1'lik galibiyetin ardından 15 maç sonrası rakibini mağlup etti.

FIFA ve UEFA Macaristan taraftarlarının geçmişteki ırkçı tutumları nedeniyle bu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi. Ancak UEFA Disiplin Yönetmenliğinin 73. maddesine göre okullardan veya futbol akademilerinden 14 yaşına kadar olan çocuklar, bir yetişkin eliğinde ücretsiz maça girebilirler. Çoğunluğu çocuğun doldurduğu statta bazı İngiliz oyuncular, ırkçılığı protesto için maç başlamadan önce dizlerinin üstüne durdular. Taraftarların bir kısmı bu anları protesto etti.