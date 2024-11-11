Uluslararası Af Örgütü ve Sport & Rights Alliance’den çağrı: FIFA 2030 Dünya Kupası için güvenilir bir insan hakları stratejisi talep etmeli

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:56

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:56

Uluslararası Af Örgütü İşçi Hakları ve Spor Birimi Direktörü Steve Cockburn, “2034 Dünya Kupası’nın güvenilir reform garantileri alınmadan Suudi Arabistan’a verilmesinin gerçek ve öngörülebilir bir insani bedeli olur. Taraftarlar ayrımcılıkla karşı karşıya kalacak, yerel halk zorla tahliye edilecek, göçmen işçiler sömürüye maruz kalacak ve birçoğu hayatını kaybedecek. FIFA, halihazırdaki vahim durumun daha da kötüye gitmesini engelleyecek yeterli insan hakları korumaları mevcut olana kadar süreci durdurmalıdır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FIFA aynı zamanda 2030 Dünya Kupası bağlamında insan hakları ihlallerini önlemek için çok daha güvenilir ve bağlayıcı taahhütler talep etmelidir. Fas, Portekiz ve İspanya, oyuncuların ve taraftarların ayrımcı suistimale karşı nasıl korunacağı, polisin aşırı güç kullanımını engellemek için hangi tedbirlerin devreye sokulacağı veya barınma haklarının nasıl güvence altına alınacağı konusunda hâlâ yeterli bir açıklamada bulunmadı.”