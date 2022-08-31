Umaro Embalo, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı oluyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:48

Portekiz takımlarından Benfica'da forma giyen Umaro Embalo'nun yeni takımı belli oluyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Embalo'yu kadrosuna katmak için Benfica ile 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağladı.

21 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 kez formasını giydiği Benfica B formasıyla 4 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.