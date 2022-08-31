Umaro Embalo, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı oluyor
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Umaro Embalo'nun, Fortuna Sittard'a transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.
Portekiz takımlarından Benfica'da forma giyen Umaro Embalo'nun yeni takımı belli oluyor.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Embalo'yu kadrosuna katmak için Benfica ile 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağladı.
21 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 kez formasını giydiği Benfica B formasıyla 4 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.
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