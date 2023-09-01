Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler:Doğan Alemdar (Troyes), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük)
Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor), Emin Bayram (Galatasaray), Ravil Tagir (Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)
Orta saha: Cem Türkmen (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Emircan Gürlük (Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)
Forvet: Can Yılmaz Uzun (Nürnberg), Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Pendikspor)
Bu arada milli takımın, İtalya ile oynayacağı maçın stadı değişti. Ay-yıldızlı ekip, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu olarak açıklanan İtalya maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak.
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