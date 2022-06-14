Ümit Milli Takım, Danimarka'ya 3-2 kaybetti
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında Danimarka'ya 3-2 mağlup oldu.
Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında Danimarka ile karşılaştı.
Vejle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Milli Takımımız 3-2 kaybetti. Millilerimizin golleri 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+3. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Danimarka'nın gollerini ise 18. dakikada Matthew O'Riley, 67. dakikada Gustav Tang Isaksen ve 77. dakikada Kvistgaarden kaydetti.
Daha önce U21 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılamamayı garantileyen Ümit Milli Takımımız grubu 8 puanla 3. sırada tamamladı. Danimarka ise 17 puanla grubu 2. bitirdi.
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