Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü'ne transfer oldu.
İttifak Holding Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.
Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Ünnü AKP'den istifa etti
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!