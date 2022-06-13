Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü

13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:05

İttifak Holding Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.

Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.