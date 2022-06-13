Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:05
Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü
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İttifak Holding Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.

Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.


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