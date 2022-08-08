Ümit Şengül: 'Önemli bir ders oldu'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:07

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, bugünkü maçın kendileri için iyi bir ders olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Maça iyi hazırlandık ama rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir'i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan'ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak." ifadelerini kullandı.

Ümit Şengül, transferle ilgili gelen bir soruya ise "Transfer yapılacak. Önümüzdeki hafta aramıza katılanlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen seneki hücum oyuncularımız elimizde tamamen duruyor. Onların ritmini yakalamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da adapte olunca daha da farklı olacaktır. Bahoken, Fransa Ligi'nde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Celina'yı da 2 senedir istiyorduk ve o da bugün ikinci yarıda oynadı. Daha da katkı sağlayacaktır." yanıtını verdi.