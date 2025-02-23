Ümraniye'de kar var gol yok!
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
KAR NEDENİYLE ARA VERİLDİ
Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede maçın hakemi Davut Çelik, 68. dakikada tarafları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirginleştirilmesinin ardından devam eden mücadelede taraflar yenişemedi.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 37 puanla 11. sırada yer alırken Sakaryaspor 35 puanla 14. sırada.
Etiketler: #Ümraniyespor #sakaryaspor #Kar #TFF 1. Lig
Spor Haberleri
- Williams kardeşler şov yaptı: 8 gollü müthiş maç!
- 2 kırmızı kart çıktı: Real Betis yıldızıyla güldü!
- Atalanta Empoli'ye hiç acımadı!
- Bayern Münih'ten Frankfurt'a farklı tarife!
- İskoç ekipten flaş karar!
- İtalyan hocadan Arda Güler yanıtı!
- Selçuk İnan oyundan memnun
- Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması!
- Mete Gazoz'dan bir madalya daha!
- Boşnak yıldız galibiyeti çalışanlara armağan etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!