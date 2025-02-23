Ümraniye'de kar var gol yok!

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ümraniye'de kar var gol yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 21:37

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

KAR NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede maçın hakemi Davut Çelik, 68. dakikada tarafları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirginleştirilmesinin ardından devam eden mücadelede taraflar yenişemedi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 37 puanla 11. sırada yer alırken Sakaryaspor 35 puanla 14. sırada.


Etiketler: #Ümraniyespor #sakaryaspor #Kar #TFF 1. Lig

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