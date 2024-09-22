Ümraniyespor 2 haftalık hasretine 7 gollü maçta son verdi!
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında kendi evinde ağırladığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Oğuz Yıldırım, 18 ve 24. dakikalarda Benny, 56 ve 79. dakikalarda ise Georgi Minchev kaydetti.
2 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ
Adanaspor'un gollerini 35. dakikada Fatih Kurucuk, 90. dakikada ise Amadou Ciss attı.
Ümraniyespor ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Adanaspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor'la karşılaşacak. Adanaspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Ümraniyespor #Adanaspor #TFF 1. Lig
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