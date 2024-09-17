TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:09

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin paylaştığı VAR kayıtları şu şekilde:


Etiketler: #VAR Kayıtları #TFF #süper lig

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