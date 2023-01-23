Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayımlayacak.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE: SON DURUM
Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
Joao Pedro
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
ÜMRANİYESPOR'DAN FENERBAHÇE YASAĞI
Ümraniyespor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışı ile ilgili açıklama yaptı. Bu maçta Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışı yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini duyurdu.
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