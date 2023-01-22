Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya İtalyan talip
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, sezon başında geldiği Fenerbahçe'de henüz bekleneni veremese de transfer piyasasının gözde isimlerden biri olmaya devam ediyor.
FIORENTINA'DAN YAKIN TAKİP
İtalyan basını, Fiorentina'nın 30 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.
Joao Pedro
RAPORLAR OLUMLU GELİRSE TEKLİF
Mor Menekşeler'in, Pedro'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.
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