Fenerbahçe Beko deplasmanda hata yapmadı
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 93-87 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 93-87 kazandı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 17, Smith 5, Boutsiele 17, Berkay Candan 17, Yiğit Arslan 13, Blazic 12, Gist 2, Hasan Emir Gökalp
Fenerbahçe Beko: Calathes 3, Metecan Birsen 8, Wilbekin 9, Pierre 24, Antetokounmpo 3, Şehmus Hazer 11, Edwards 31, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Booker 4
Motley 15, Metecan Birsen 8, Vilbekin 17, Hayes, 17, Calathes 3, Şehmus Hazer 7, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 13, Booker 7
1. Periyot: 24-27
Devre: 45-43
3. Periyot: 68-69
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