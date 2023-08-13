Ümraniyespor, Gençlerbirliği'ne boyun eğdi
Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Ümraniyespor, ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği, 20. dakikada Yasin Güreler ve 39. dakikada Uğur Akdemir ile 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 43. dakikada Hasan Ayaroğlu ile farkı 1'e indirdi ancak eşitlik golünü bulamadı.
1. LİG'E KÖTÜ BAŞLADI
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, lige 3 puanla başlamış oldu. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor ise 1. Lig'e puansız başladı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues, Uğur Akdemir, Akabueze (Dk. 56 Erdal Öztürk), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 87 Oltan Karakullukçu), Yatabare
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Onur Ayık), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Berk Taşkın), Serkan Göksu (Dk. 57 Muhammed Mert), Klonaridis (Dk. 12 Bouali), Bamba
Goller: Dk. 20 Yasin Güreler, Dk. 39 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği), Dk. 44 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Hasan Ayaroğlu, Dk. 66 Muhammed Mert (Ümraniyespor)
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