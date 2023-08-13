Çorum FK, Tuzlaspor'u 3 golle geçti!

Çorum FK, TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 19:08
Çorum FK, Tuzlaspor'u 3 golle geçti!
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TFF 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 3-0'lık skorla kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 6. ve 50 dakikalarda penaltı atışlarından Thomas Verheydt, 11 dakikada Ferhat Yazgan kaydetti.

ÇORUM FK'NİN SAHİBİ FORMA GİYDİ

Çorum FK'nin sahibi olan 36 yaşındaki futbolcu Murat Yıldırım 77 dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK lige 3 puanla başlarken Tuzlaspor ligin ilk karşılaşmasında puanla tanışamadı. 

Tuzlaspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Çorum FK kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. 


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