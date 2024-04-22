Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
İbrahim Dağaşan yönetimindeki Ümraniyespor, kendi sahasında Mustafa Gürsel'in ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
ÜMRANİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Ümraniyespor ligde oynadığı son maçta Boluspor deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Kocaelispor ise kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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