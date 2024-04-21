Mecnun Otyakmaz'dan TFF Başkanlığı iddialarına yanıt: 'Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki...'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:34

Güncelleme: 21.04.2024 - 15:34

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olduğu iddialarına ilişkin konuştu.

Basın toplantısında konuşan Otyakmaz, yaklaşık 20 yıldır Sivasspor Kulübü'nde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

"SİVASSPOR'UN BANA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR"



Kulüpte 3 yıl da yöneticilik yaptığını anımsatan Otyakmaz, "Bugüne kadarki davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu ve Süper Lig kulüplerinden ve onların taraftarlarından biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" diye konuştu.