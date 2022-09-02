Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Eylül 2022 Cuma, 10:24

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

TARİHTE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, lig tarihinde Ümraniyespor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşırken 1 maçı Ümraniyespor kazanırken 1 maç da berabere bitti.

İSTANBUL TAKIMLARINA TEK MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana çıktığı 12 deplasmanda 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor İstanbul deplasmanındaki tek yenilgisini geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra Başakşehir'e karşı yaşamıştı.