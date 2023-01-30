Ümraniyespor'dan Larry Kayode takviyesi

Bir dönem Sivasspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu Larry Kayode, Ümraniyespor'a transfer oldu.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 20:12
Ümraniyespor'dan Larry Kayode takviyesi
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Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Kayode ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Ümraniyespor forması giyecek. 

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kayode! Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


 


Larry Kayode Ümraniyespor transfer

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