Ümraniyespor'dan Tuncay Şanlı kararı: Resmen açıklandı!
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor, ligde 11. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Tuncay Şanlı #Ümraniyespor #TFF 1. Lig
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