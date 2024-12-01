TFF 2. Lig maçında sıra dışı olay: Kale arkasına kurban getirildi!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:07

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:07

Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Karacabey Belediye Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken maç oynandığı sırada kale arkasında yaşananlar ise gündem oldu.

Maçta Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 84.(p) ve 90+5. dakikada Batuhan Kör kaydetti.

KURBAN KESMEYE HAZIRLANDI

Karşılaşmada taraftar kamerasına yansıyan görüntüler ise herkesi şok etti.

Görüntülerde maç oynanırken kale arkasındaki bölümde yer alan 3 kişinin kurban kesmeye hazırlandığı görüldü.

O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde viral olurken, TFF'nin konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu.