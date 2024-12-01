TFF 2. Lig maçında sıra dışı olay: Kale arkasına kurban getirildi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Vanspor FK, Karacabey Belediye Spor’u 2-0 mağlup etti. Maç oynanırken taraftar kamerasına yansıyan görüntü ise herkesi şok etti.

TFF 2. Lig maçında sıra dışı olay: Kale arkasına kurban getirildi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:07

Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Karacabey Belediye Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken maç oynandığı sırada kale arkasında yaşananlar ise gündem oldu.

Maçta Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 84.(p) ve 90+5. dakikada Batuhan Kör kaydetti.

KURBAN KESMEYE HAZIRLANDI

Karşılaşmada taraftar kamerasına yansıyan görüntüler ise herkesi şok etti.

Görüntülerde maç oynanırken kale arkasındaki bölümde yer alan 3 kişinin kurban kesmeye hazırlandığı görüldü.

O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde viral olurken, TFF'nin konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu.


Etiketler: #TFF 2. Lig Kırmızı Grup #kurban #Vanspor FK #Karacabey

İlgili Haberler

TFF açıkladı: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

TFF açıkladı: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!
Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt: 'Benim hedefim...'

Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt: 'Benim hedefim...'
Trabzonspor'dan çok sert açıklama!

Trabzonspor'dan çok sert açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler