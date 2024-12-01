TFF 2. Lig maçında sıra dışı olay: Kale arkasına kurban getirildi!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Vanspor FK, Karacabey Belediye Spor’u 2-0 mağlup etti. Maç oynanırken taraftar kamerasına yansıyan görüntü ise herkesi şok etti.
Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Karacabey Belediye Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken maç oynandığı sırada kale arkasında yaşananlar ise gündem oldu.
Maçta Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 84.(p) ve 90+5. dakikada Batuhan Kör kaydetti.
KURBAN KESMEYE HAZIRLANDI
Karşılaşmada taraftar kamerasına yansıyan görüntüler ise herkesi şok etti.
Görüntülerde maç oynanırken kale arkasındaki bölümde yer alan 3 kişinin kurban kesmeye hazırlandığı görüldü.
O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde viral olurken, TFF'nin konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu.
Etiketler: #TFF 2. Lig Kırmızı Grup #kurban #Vanspor FK #Karacabey
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