Umut Bozok'tan Trabzonspor'a yeşil ışık
Geçen sezon Kasımpaşa ile Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok'un, Trabzonspor'un kendisine yaptığı 1 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği ileri sürüldü.
Transfer döneminin başında Trabzonspor'un görüşmeler yürüttüğü Umut Bozok, senelik 2 milyon Euro talep edince bordo-mavili kulüp geri adım atmıştı. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut Bozok'un bu kez Trabzonspor'un 1 milyon Euro'luk teklifini kabul edeceği belirtildi.
TEKLİFE EVET DİYECEK
Fanatik’in haberine göre, Süper Lig'in son gol kralı ve adı sık sık Galatasaray'la da yan yana gelen golcü oyuncu, bu kez karar değiştirdi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut'un, 1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’a evet diyeceği belirtildi.
TRABZONSPOR MASAYA OTURACAK
Bu gelişme üzerine Umut Bozok transferinde yeniden harekete geçen bordo-mavililer, golcü oyuncunun kulübü Lorient'le yeniden masaya oturacak. Umut'la anlaşan yönetimin Lorient'le de en düşük bonservis bedelinde anlaşmaya çalışacağı belirtildi.
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