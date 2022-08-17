Umut Bozok'tan Trabzonspor'a yeşil ışık

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:44

Transfer döneminin başında Trabzonspor'un görüşmeler yürüttüğü Umut Bozok, senelik 2 milyon Euro talep edince bordo-mavili kulüp geri adım atmıştı. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut Bozok'un bu kez Trabzonspor'un 1 milyon Euro'luk teklifini kabul edeceği belirtildi.

TEKLİFE EVET DİYECEK

Fanatik’in haberine göre, Süper Lig'in son gol kralı ve adı sık sık Galatasaray'la da yan yana gelen golcü oyuncu, bu kez karar değiştirdi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut'un, 1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’a evet diyeceği belirtildi.

TRABZONSPOR MASAYA OTURACAK

Bu gelişme üzerine Umut Bozok transferinde yeniden harekete geçen bordo-mavililer, golcü oyuncunun kulübü Lorient'le yeniden masaya oturacak. Umut'la anlaşan yönetimin Lorient'le de en düşük bonservis bedelinde anlaşmaya çalışacağı belirtildi.