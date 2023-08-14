Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu
Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu.
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, 40 yaşındaki santrfor Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
21 MAÇTA 1 GOL
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" denildi.
Tecrübeli golcü, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol kaydetmişti.
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