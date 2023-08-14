Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:40
Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu
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TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, 40 yaşındaki santrfor Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

21 MAÇTA 1 GOL

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sarıyer'imize hoş geldin Umut Bulut" denildi.

Tecrübeli golcü, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 21 maçta 1 gol kaydetmişti.


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