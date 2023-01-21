Umut Meraş'ın eski hocasından açıklama: 'Fransa'ya dönmek istiyor'

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:03

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:03

Bursaspor teknik direktörü olduğu dönemde Umut Meraş ile çalışan Fransız teknik direktör Paul Le Guen, milli futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini duyurdu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre Fransız teknik direktör, Bursaspor'da yıldızını parlattığı ve daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.

Paul Le Guen

"FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Bir televizyon programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım. Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı. PSG'de oynayacak kapasitesi vardı. Şimdi İstanbul'da mutsuz. Fransa'ya dönmek istiyor. Değerlendirilebilecek bir oyuncu" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Umut Meraş, gol veya asist katkısı yapamadı.