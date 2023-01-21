Umut Meraş'ın eski hocasından açıklama: 'Fransa'ya dönmek istiyor'
Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan Fransız teknik direktör Paul Le Guen, eski öğrencisi Umut Meraş hakkında açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında konuşan Fransız hoca, Beşiktaşlı futbolcunun Fransa'ya dönmek istediğini söyledi.
Bursaspor teknik direktörü olduğu dönemde Umut Meraş ile çalışan Fransız teknik direktör Paul Le Guen, milli futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini duyurdu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre Fransız teknik direktör, Bursaspor'da yıldızını parlattığı ve daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.
Paul Le Guen
"FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR"
Bir televizyon programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım. Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı. PSG'de oynayacak kapasitesi vardı. Şimdi İstanbul'da mutsuz. Fransa'ya dönmek istiyor. Değerlendirilebilecek bir oyuncu" dedi.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Umut Meraş, gol veya asist katkısı yapamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalda yeni gelişme
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Seçim-toto!
- Nurculara tam gaz destek
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!