Son dakika: Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi resmen başlıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Kamerunlu futbolcu ile görüşmelerin başlandığını açıkladı.
Vincent Aboubakar
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Aboubakar, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon Euro ücret ve 500 bin Euro da bonus kazanacak.
Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.
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