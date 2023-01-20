Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'un son durumu belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nda oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan iki oyuncusu Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'un son durumları netleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre; MR'ı temiz çıkan Gedson Kayseri'de oynayabilecek durumda. Ağrıları bulunan Cenk Tosun'un durumu ise son antrenmanda belli olacak.
Cenk Tosun
CENK TOSUN'UN PERFORMANSI
Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de asist yaptı.
Gedson Fernandes
GEDSON FERNANDES'İN PERFORMANSI
Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli, 4 asiste imza attı.
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