Beşiktaş'tan paylaşım: 'İyi ki Beşiktaşlıyız'
Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray - Adana Demirspor maçında hakem Oğuzhan Çakır, 10. dakikada ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor takımı hakem kararını protesto etmek için sahadan çekildi.
Beşiktaş bu olay üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Siyah beyazlılar, "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaşız. Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız" ifadelerini kullandı.
İyi ki Beşiktaşlıyız. pic.twitter.com/w9kSTPTVdT— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2025
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #adana demirspor
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