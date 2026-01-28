Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 19:24:00
Unai Emery'den Tammy Abraham açıklaması!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Tammy Abraham hakkında görüşlerini aktardı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktör, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuştu.

"ABRAHAM KONUSUNDA HEYECANLIYIZ"

Emery, "Abraham, yedi yıl önce burada oynadı. O, Malen ayrıldıktan sonra hedeflediğimiz oyunculardan birisiydi. Takıma yapacağı katkı konusunda heyecanlıyız" sözlerini sarf etti.

Aston Villa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlılarda yarım sezonda 26 maça çıktı ve 13 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

