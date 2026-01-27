Yasin Özcan Beşiktaş'a transferi için İstanbul'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 21:20:00
Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen Aston Villa'nın milli oyuncusu Yasin Özcan, Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ı İstanbul'a getirdi.

19 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ABRAHAM ANLAŞMASI İLE GELDİ

Beşiktaş'ın, Tammy Abraham'ın transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Abraham'ın ayrılığı ile Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katacağı aktarıldı.

KASIMPAŞA'DA YETİŞMİŞTİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.

Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

