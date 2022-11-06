Unai Emery, Manchester United'ı eli boş gönderdi
Aston Villa, yeni teknik direktörü Unai Emery yönetiminde çıktığı ilk iç saha maçında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Unai Emery yönetiminde ilk kez Villa Park'ta sahaya çıkan Aston Villa, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Leon Bailey, 11. dakikada Lucas Digne ve 49. dakikada Jacob Ramsey attı. Manchester United'ın tek golünü 45. dakikada Jacob Ramsey kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Aston Villa, 15 puana yükseldi. Manchester United 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Brighton deplasmanına gidecek. Manchester United da, Fulham deplasmanına gidecek.
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