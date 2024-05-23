Ünal Aysal desteklediği başkan adayını açıkladı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:51

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:51

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Aysal, "Sporda, özellikle futbolda 3 tane ihtimal var. Bunları makul karşılamanız gerekir. Derbide ortaya çıkan sonuç hayal kırıklığı; ama bunlar hayatta var. Derbiden saatler sonra yaşanan olaylar daha üzücü. Etik davranışlara çok dikkat ederim. Kulüpler arası ilişkilere zara vermemek gerekir" dedi.

Konya'daki şampiyonluk maçına değinen Ünal Aysal, "Biraz gecikmeli de olsa şampiyonluk gelecek. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SÜHEYL BATUM'U DESTEKLİYORUM"

Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurul için ise Aysal, "Galatasaray genel kurulu değişimin her zaman geçerli olduğuna inanmıştır. O nedenle bizde uzun sürekli yönetimler yoktur. En uzun süreli başkanlık yapanlar dahi 5-6 yılı geçmez, ki bu örnekler de istisnaidir. Yönetimler 2-3 senede değiştirir. Taraftar tabii ki topun çizgiyi geçmesini bekler ve bu şekilde değerlendirir seçimi; ama genel kurul daha değişik bir uygulama yapmaktadır.

Kulübün istikbali, en iyi şekilde temsilini düşünerek karar alır. Süheyl Batum'u desteklediğim ve adaylığı için öncülük yaptığım doğru. Galatasaray'da rakipsiz seçimler, Galatasaray demokrasisine zarar verir. Törelerimiz ve demokratik anlayışımız gereği, rakipsiz bir seçimin kulübümüze faydalı olacağına inanmıyoruz. Bunun için de mutlaka bir rakip çıkması gerekiyordu. Çok iyi bir grup çıktı, ben de bu gruba destek veriyorum. Ben her iki adayın da şanslarının eşit olduğunu görüyorum. Aldığım bilgiler de bu yönde..." dedi.

"SÖZLER TUTULMUYOR"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefi ve Florya konut projesiyle ilgili olarak ise Aysal, "Süheyl Batum ve ekibinin anlatımına baktığınız vakit, mevcut yönetimin bu iki konuda beklentileri karşılayamamış olduğunu görüyoruz. Verilen rakam ve tarihler, bunların hiçbirisi tutmadı. Galatasaray bir inşaat şirketi değil. Galatasaray varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmesi gereken bir dernek. Verilen sözler karşılanmadığı için Süheyl Batum ve arkadaşları aday olmaya karar verdiler" şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA BAŞARI"

Ünal Aysal, Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa'da başarı olduğunu vurgulayarak, "Ben bugüne kadar, bunu hep tekrarladım. Biz kendi ligimizdeki başarılarla değil, Avrupa'da başarılı olarak gelişebiliriz. Zaman zaman bu başarıyı yakalıyoruz. 2011-14 yıllarında başarılı Avrupa yarışmalarımız var, ama yeterli değil. Galatasaray, Avrupa'da başarıyı getirebilecek en önemli Türk kulübü. Okan Buruk bizim evladımız. Galatasaray'da yetişti, Avrupa'da üst düzeyde top oynadı. Galatasaray'ın Okan Buruk'a, Okan Buruk'un da Galatasaray'a ihtiyacı var. Ben Okan Buruk'la Avrupa'da başarının geleceğine inanıyorum" dedi.

"BAŞKANLIĞIM İYİ GEÇTİ

Başkan adayı olması yönünde telkinlerin olup olmadığı yönündeki soruya ise Aysal, "Herkes Galatasaray başkanı olmak ister. Genel kurul bana bir dönem bu yetkiyi verdi. Gayet güzel bir dönem geçti. Artık daha genç arkadaşlar bu sorumluluğu almalı. Biz de kendilerine destek vereceğiz. Adaylara başarılar dilerim" diye konuştu.