Portekiz basını duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya yeni hamle!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Moreirense forması giyen Gonçalo Franco'nun peşinde olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:04
Portekiz basını duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya yeni hamle!
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Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu bağlamda Sarı-Kırmızılıların gündemine Gonçalo Franco geldi.

NTV Spor'un A Bola'dan aktardığı habere göre Galatasaray, Gonçalo Franco'nun peşinde.

Sarı-Kırmızılıların, Moreirense'ye nasıl bir resmi teklif sunacağına dair oyuncuyla ilgili keşif temaslarına başladığı haber detayında yer aldı.

Moreirense ile bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, takımın kilit parçalarından biri konumunda.

Gonçalo Franco'nun formasını giydiği Moreirense, Portekiz Süper Ligi'nde sezonu 6. sırada bitirdi ve 55 puanla kulüp tarihinin ligdeki puan rekorunu kırdı.

EN VERİMLİ DÖNEMİNİ GEÇİRDİ

Bu sezon yaptığı skor katkısıyla da kariyerinin en verimli dönemini geçiren 23 yaşındaki orta saha, ligde 33 maçta sahne alıp 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulübün Gonçalo Franco ile ilgilendiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRİYOR 

Öte yandan Gonçalo Franco'nun sezon sonunda sözleşmesinin son yılına gireceği ve Moreirense'nin oyuncudan para kazanmak için son fırsatı olacağı hatırlatıldı.


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