Zehra Güneş kadın cinayetlerine isyan etti: 'Yaşamak istiyoruz'
Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesine tepki gösterdi.
Üniversite öğrencisi Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesine ve diğer kadın cinayetlerine tepkiler artarak devam ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kadınlara ve çocuklara yapılan şiddete tepkisini gösterdi.
"YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Güneş, yaptığı paylaşımda, "Yaşamak istiyoruz. Kadın olarak, çocuk olarak güvende hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki milli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
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