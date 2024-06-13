Milli voleybolcu Zehra Güneş'in aile fotoğrafına 'boy' yorumu yağdı

Geçtiğimiz gün spikerle yan yana durunca boy farkı ile adından söz ettiren Zehra Güneş kardeşi Mina'nın mezuniyetine katıldı. Mina ailesiyle pozunu paylaştı. Zehra Güneş'in aile pozuna yine boyla ilgili yorumlar damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:41
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in aile fotoğrafına 'boy' yorumu yağdı
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Filenin Sultanları'nın öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. 1.97'lik boyuyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zehra Güneş, aile pozuyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sakatlığıyla sevenlerini korkutan milli voleybolcu kardeşi Mina'nın mezuniyetine katıldı. Filenin Sultanları'nda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Zehra Güneş anne-babası ve kardeşleriyle aile pozu da verdi.

Geçtiğimiz gün boyuyla yine adından söz ettiren Güneş'in kardeşi Mina'nın paylaştığı aile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş'in ailesiyle pozlarına "E böyle ana babadan böyle evlatlar çıkar normal", "Anne ve babadan bu boyda kız normal", "Yok artık uzunlar ailesi", "Türkiye'nin boy ortalamasını yükselten aile..." yorumları yağdı.


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