Union Berlin David Fofana'yı kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Union Berlin, İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu David Fofana'nın kiralandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:17
Union Berlin David Fofana'yı kadrosuna kattı
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Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin, Chelsea'de forma giyen David Fofana'yı bir yıllığına kiraladı.

İngiliz ekibinin ocak ayında Molde'den transfer ettiği ve 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı Fofana'nın kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Chelsea formasıyla Premier Lig'de üç maça çıktı.

Union Berlin, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.


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