Cumhuriyet Gazetesi Logo
Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'u devirdi!

Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'u devirdi!

21.09.2025 18:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt'u devirdi!

Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin, gollü geçen maçta Eintracht Frankfurt'u 4-3 mağlup etti. Oliver Burke hat-trick yaparken, Can Uzun'un golü Frankfurt'a puan getirmedi.

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Union Berlin'i ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı konuk ekip 4-3 kazandı.

Maçın 9. dakikasında Union Berlin, Ilyas Ansah ile 1-0 öne geçti.

Union Berlin, 32. dakikada Oliver Burke'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi 45+3'te Nathaniel Brown ile durumu 2-1 yaptı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Konuk ekipte Oliver Burke 53. ve 56. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak takımını 4-1 öne geçirdi.

Frankfurt'ta milli futbolcumu Can Uzun 80. dakikada ağları havalandırdı ve farkı ikiye indirdi.

Ev sahibinde Jonathan Burkardt 87. dakikada penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu tayin etti.

Maçın 89. dakikada Union Berlin Teknik Direktörü Steffen Baumgart kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Maçta başka gol olmadı ve Union Berlin, Eintracht Frankfurt'ı 4-3 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun maçın tamamında sahada kaldı. Union Berlin'de ise sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Derrick Köhn maça ilk 11'de başladı ve 90+3'te oyundan alındı.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt, averaj avantajıyla 6 puanla 6. sırada yer alırken, Union Berlin ise 6 puanla 9. sırada yer aldı.

İlgili Konular: #Union Berlin #Bundesliga #eintracht frankfurt

İlgili Haberler

Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!
Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı! Galatasaray, Eintracht Frankfurt kafilesini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık riski bulunan Victor Osimhen, kafilede yer almadı.
Galatasaray U19, Frankfurt'a farklı kaybetti!
Galatasaray U19, Frankfurt'a farklı kaybetti! UEFA Gençlik Ligi'nin ilk maçında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 4-0 kaybetti.
Okan Buruk kadroyu değiştiriyor... Frankfurt hezimetinin faturası 3 futbolcuya kesildi!
Okan Buruk kadroyu değiştiriyor... Frankfurt hezimetinin faturası 3 futbolcuya kesildi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gidecek.