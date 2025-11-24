Union Saint-Gilloise maçı öncesi Galatasaray'da 6 isim idmana çıkmadı!

Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarını sürdürürken son antrenmanda altı isim yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmana katılmadı.

Osimhen'in ise antrenmanı salonda bireysel çalışma yaparak tamamladığı kaydedildi.

EREN ELMALI ANTRENMANDA YER ALDI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Eren Elmalı ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Henüz olumsuz bir dönüş olmadığı için sarı-kırmızılı futbolcu antrenmanda yer aldı.