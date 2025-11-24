Cumhuriyet Gazetesi Logo
Union Saint-Gilloise maçı öncesi Galatasaray'da 6 isim idmana çıkmadı!

24.11.2025 17:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında salı günü Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray'da 6 isim pazartesi günü yapılan antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarını sürdürürken son antrenmanda altı isim yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmana katılmadı.

Osimhen'in ise antrenmanı salonda bireysel çalışma yaparak tamamladığı kaydedildi.

EREN ELMALI ANTRENMANDA YER ALDI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Eren Elmalı ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Henüz olumsuz bir dönüş olmadığı için sarı-kırmızılı futbolcu antrenmanda yer aldı.

