Icardi'den eleştirilere cevap: 'Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Icardi hakkındaki eleştiriler için, "Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi.

Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için."

"Hakkındaki eleştirilerle ilgili konuştun. En iyi durumunun yüzde kaçındasın?"

"Eleştirilerden bahsettin, konuşmak da oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

"İŞİMİ YAPMAM İ Ç İN PARA ÖDEN İYOR"

"Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum."

"USG maçını kendisi için çıkış maçı olarak görüyor mu? 1 gol atma şansı olsa bu maçta mı Fenerbahçe maçında mı atmak isterdi?"

"Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız."

"Geldiği Galatasaray lig 13'üncüsüydü, şu an Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan toplayan bir Galatasaray var. Bu dönüşümü nasıl görüyorsun?"

"Galatasaray'a geleli neredeyse 4 sene oldu. Kolay olmayan bir durumdu. Bugün tamamen tersine döndü işler. Şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda çok büyük bir kulüp yarattık. Galatasaray tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik heyet, yönetim, oyuncular, başkanımız, burada olan herkes geliştirmek için çalıştı. Şu an olduğumuz yere geldik. Şu an Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biriyiz. Önemli olan buydu. Önceden düşünülemez olan Victor Osimhen, Leroy Sane gibi oyuncular geldi. Türkiye'ye gelmek isteyen de birçok oyuncu var. Bu benim için büyük bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak. İnsanların sevgisini kazanmak önemliydi. Dünyadaki tüm oyuncuların gelmek istediği bir ülke oldu. Geldiğim günle bugün arasında bu kadar fark olması benim için büyük bir onur."

"Böyle bir atmosferde oynamak bir oyuncu olarak sende nasıl bir etki yaratıyor? Taraftara bir mesajın var mı?"

"Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, her maçta inanılmaz bir atmosfer yaratıyor taraftarımız. PSG ile buraya geldiğimde hatırlıyorum, hepimiz şaşırmıştık atmosfere. Her hafta bu atmosferi yaşıyorum, bu çok büyük bir şans ve değerli. Rakipler için de değerli bu. Bu bizim için de bir araç. 11 kişi sahadayız ama taraftarımızla birlikte 1 oyuncu daha ekstra oynuyoruz. Çok anahtar anlarda çok destek oluyor ve bizim için çok önemli. Rakip üzerine baskı kurmak için de kullanıyoruz."