Sadettin Saran'dan Galatasaray cevabı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız, onları seviyoruz. Oyuncularımızı seviyoruz, gördünüz nasıl mücadele ettiler" dedi.

SARAN'DAN DERBİ SORUSUNA YANIT

"Derbi maçının hakemi için bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki soruya Saran, "Hayırlı geceler" cevabını verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.