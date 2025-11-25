Union Saint-Gilloise'ya tek golle mağlup oldu... Galatasaray'ın Devler Ligi'nde serisi sona erdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'taki oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.

Union Saint Gilloise'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti.

Galatasaray'da Ismael Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Arda Ünay, 80 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konuk ekip Union Saint Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 9 puanda kaldı. Union Saint Gilloise, 6 puana yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray, Monaco deplasmanına gidecek. Union Saint Gilloise, Marsilya'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

90' BİR KAFA! Temsilcimizde Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ortaya yükselen Davinson'un kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

88' KIRMIZI KART | Temsilcimizde Arda Ünyay, Boufal'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.

85' Galatasaray atağında Barış Alper'in ortasında Arda'nın kafa vuruşu dışarıya çıktı.

81' Temsilcimizde Arda Ünyay, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' ART ARDA POZİSYONLAR! Temsilcimiz Galatasaray'ın sağ kanattan Sara ile kullandığı korner vuruşunda arka alanda Abdulkerim yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top önce savunmadan döndü, seken topa Davinson kale ağzından vuruşunu yaptı ama top üstten dışarıya çıktı.

76' GOLE YAKLAŞTIK! Temsilcimizde Sanchez'in sağ kanattan ortaladığı topa Sara ön alanda kafayı vurdu kaleci Scherpen uzanarak topu kornere çıkardı.

74' Galatasaray'da Sane'nin sağ kanattan getirdiği topta Barış Alper bekletmeden ortasını açtı, ama Icardi'den önce savunma araya girdi.

71' Gilloise'de El Hadj ve Florucz oyundan çıktı, Schoofs ve Boufal dahil oldu.

70' Temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, itirazları sonucu sarı kart gördü.

64' Davinson, Niang'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

63' Galatasaray'daTorreira, Gilloise'da ise Khalaili tartışma sonrası sarı kart gördü.

62' Temsilcimizde Barış Alper, Mac Allister'in faulü ile yerde kaldı. Okan Buruk kart itirazında bulundu. Hakem sadece faul dedi.

59' Gilloise'da golü atan David oyundan alındı, Rodriguez dahil oldu.

57' GOL | Konuk ekibinin atağında Zorgane, sağ son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Kale alanında olan David, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

53' Temsilcimizde Jakobs oyundan çıktı, Arda Ünyay dahil oldu.

52' Temsilcimizde Uğurcan, David'in ayağına basması sonucu acı içinde yerde kaldı. Galatasaray, ikinci sarı kart bekliyor!

47' Gilloise hücumunda Niang'ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu Uğurcan kontrol etti.

44' TEHLİKE! Temsilcimizin Jakobs ile kullandığı uzun taç atışında kafayla arka alana açılan topa Icardi gelişine vuruşunu yaptı. Icardi'nin vuruşu yandan dışarıya çıktı.

40' DİREK! Gilloise'nın sağ kanattan El Hadj ile kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu üst direkten döndü.

38' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşunda kaleci Scherpen, topa iki hamlede sahip oldu.

37' Galatasaray'da Barış Alper, sol kanat taç çizgisinde Mac Allister'ın faulü ile yerde. Karar faul.

36' Temsilcimizde Davinson Sanchez, David'in faulü ile orta alanda yerde kaldı. David, faulü sonrası sarı kart gördü.

35' Gilloise'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Burgess'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

33' KALEMİZDE TEHLİKE! Gilloise'da sağ kanattan boş alanı değerlendiren Florucz, çaprazdan yerden şutunu çekti, kaleci Uğurcan sağına yatarak topu kurtardı.

29' Temsilcimizde Sane'nin açtığı ortada Barış Alper ile kaleci Scherpen hava topu mücadelesinde çarpıştı. Temsilcimiz pozisyonda penaltı bekledi. Ancak yan hakem Barış için ofsayt bayrağını kaldırdı.

27' DİREKTEN DÖNDÜ! Temsilcimiz Galatasaray'da Sara'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş sağ direk içinden oyun alanına geri döndü.

26' GİLLOİSE TEHLİKELİ GELDİ! Gilloise'nın kullandığı köşe vuruşunda arka alana gelen topa David, kafayı vurdu. David'in şutu yandan dışarı çıktı.

24' Pozisyonun devamında Torreira ile mücadelesinde Gilloise'da El Hadj yerde kaldı. Hakem Jose Sanchez VAR ile bir süre görüştükten sonra devam kararı verdi.

23' DAVINSON ENGELLEDİ! Gilloise'nın sağ kanattan hızlı gelişen hücumunda yerden ortaya çevrilen pası Davinson kayarak engelledi.

22' BİR ŞUT! Temsilcimizin kullandığı korner vuruşunda ceza yayına seken topa Leroy Sane, sol ayağıyla gelişine vurdu. Sane'nin vuruşu savunmadan sekti.

21' Temsilcimiz Galatasaray'da Jakobs, sol kanattan orta denedi, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18' Gilloise, paslarla ceza sahasına girmeye çalıştı ama Jakobs kademeye girerek tehlikeyi engelledi.

13' Temsilcimizde İlkay Gündoğan, orta alanda Mac Allister'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Temsilcimiz Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan çalımlarla şut açısı aradı. Ceza yayına kadar topla kat eden Barış, sağ ayağıyla ceza sahası girişinden sert bir şut çekti, ancak top üstten dışarıya çıktı.

10' Temsilcimizin sağ kanattan Sara ile kullandığı köşe vuruşunu kale önünde savunma karşıladı.

8' Konuk ekip Gilloise'da Zorgane'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı yerden vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

6' Gilloise'nın sol kanattan kullandığı taç ataşında Sykes ceza sahasına uzun gönderdi, Torreira topu kafayla karşıladı.

4' Gilloise'da Niang'ın sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşu savunma engelledi.

2' Temsilcimizde Sane'nin verdiği pasta topla buluşan İlkay, savunmayı geçemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.