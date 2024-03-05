Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:22

Güncelleme: 05.03.2024 - 12:26

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Portekizli hakemin yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde ise Hugo Miguel olacak.

Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar;

31 Ağustos 2023

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana