Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:22
Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Portekizli hakemin yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde  ise Hugo Miguel olacak.

Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar;

31 Ağustos 2023

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana


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