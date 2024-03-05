Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.
Portekizli hakemin yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde ise Hugo Miguel olacak.
Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar;
31 Ağustos 2023
Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
4 Ağustos 2022
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25 Temmuz 2019
Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Gündem olan o sahneye ilişkin ilk kez konuştu
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Mehmet Şimşek'e konut kredisi yanıtı
- AİHM’e taşındı!
- Murat Kurum'dan bir gaf daha
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Naci Görür'den kritik açıklama!