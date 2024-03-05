Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı: 'Kim olursa olsun hiç fark etmez...'

İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde aday olmaması durumunda karşısında kim olursa olsun aday olduğunu açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:57
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı: 'Kim olursa olsun hiç fark etmez...'
Abone Ol google-news

İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, konuşmacı olarak katıldığı bir panelde Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili konuştu. 

Süreçle ilgili titizlikle çalıştıklarını aktaran Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" ifadelerini kullandı.


Sadettin Saran haberleri Ali Koç haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Fred kararı!

Fenerbahçe'de Fred kararı!
Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...

Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin dönüşünü duyurdu!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin dönüşünü duyurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galibiyet serisi son buldu: Alanyaspor, Trabzonspor'u 3 golle geçti! Alanyaspor 3-1 Trabzonspor

Galibiyet serisi son buldu: Alanyaspor, Trabzonspor'u 3 golle geçti! Alanyaspor 3-1 Trabzonspor
Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!

Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!
Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmişti: Arda Güler'den konuyla ilgili açıklama!

Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmişti: Arda Güler'den konuyla ilgili açıklama!
Sevgilisi açıkladı: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Sevgilisi açıkladı: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
AFAD açıkladı: İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğü belli oldu!

AFAD açıkladı: İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğü belli oldu!