Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Union SG maçı öncesi Belçika ekibi güvenlik önlemlerini arttırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 18:07
Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Union SG ile Fenerbahçe, Belçika'da kozlarını paylaşacak.

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçı öncesi Belçika temsilcisi güvenlik önlemlerini artırdı. Fenerbahçeli taraftarlara yüzde 5 oranında bilet ayrılırken, Sarı-Lacivertlilerin çok daha fazla taraftarla maça gelebileceği vurgulandı.

BİLETLER KARABORSADA

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçeli taraftarların maça ilgisinden dolayı biletlerin karaborsaya düştüğü ve fiyatların 400 Euro'ya kadar çıktığı aktarıldı.

Görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşı karşıya gelmemesi için birçok kontrol yapacağı haber detayında yer aldı.

POLİSLERDEN BİLET KONTROLÜ

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini kontrol edeceği ve uyuşmazlık durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara maruz kalınabileceği belirtildi.

7 Mart Perşembe günü oynanacak Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'de başlayacak.


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