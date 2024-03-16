Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 müjde!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:55

Güncelleme: 16.03.2024 - 10:55

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Becao'nun sağlık durumuyla ilgili, Trabzonspor karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında takımından uzun süre ayrı kalan tecrübeli savunmacı, Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşmuştu.

Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı.

NTV Spor'un haberine göre, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.