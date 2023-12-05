Ünlü dövüşçü, başbakanlığa aday oldu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 21:41

Güncelleme: 06.12.2023 - 09:48

Eski dünya şampiyonu MMA dövüşçüsü İrlandalı Conor McGregor, ring dışında gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü dövüşçü, flaş bir kararla İrlanda Başbakanlığına aday olduğunu açıkladı.

McGregor açıklamasında, "Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs. halkı yöneten ben. Bir de bana bakın, 35 yaşındayım. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk" ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA 2 ŞAMPİYONLUK

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, MMA kariyerine 2008'de adım atmış ve 2012'de Cage Warriors'ta tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluklarını aynı anda kazanarak adını duyurmuştu. 2015'te UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek tüy siklet şampiyonu oldu, bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı nakavtlardan biri olarak kayıtlara geçti.

KHABIB İLE OLAYLI MAÇ

McGregor, 2018'de Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile din konusundaki tartışması nedeniyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ile karşılaştığı mücadeleyi kaybetmişti. İrlandalı boksöre bu karşılaşmanın ardından ring yasağı gelmişti.